Льюис Хэмилтон: Отец несколько раз перезакладывал дом

Вчера вечером 23 ноября Льюис Хэмилтон стал гостем популярной передачи «Шоу Грэма Нортона», которое выходит на телеканале BBC One.
Льюис ответил на множество вопросов по поводу будней пилота королевских гонок, а также поделился мнением о том, что в нынешние времена очень трудно сделать карьеру в автогонках без солидной финансовой поддержки.
«Отец потратил на меня примерно 20 тысяч фунтов, – рассказал 34-летний британский гонщик. – В первые годы моих занятий картингом он вынужден был несколько раз перезаложить наш дом. Сейчас же все стало гораздо дороже. Теперь в автоспорте крайне немного ребят из рабочего класса, если вы вообще таких найдете. Гонками занимаются только мальчики из богатых семей.
У меня есть друг, который уже оказался на пороге Формулы-1, но его обошел парень с большими деньгами, и шанс был упущен. В общем, мне бы хотелось, чтобы все каким-то образом вернулось к основам. Мне бы хотелось поработать с ФИА и руководителями Формулы-1, поскольку они могли бы изменить ситуации. Автоспорт не должен быть таким дорогим. Я хочу, чтобы у молодых ребят было больше возможностей».
3 ноября Хэмилтон досрочно завоевал свой шестой чемпионский титул в Формуле-1, финишировав вторым на Гран-при США в техасском Остине.
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