Льюис Хэмилтон: Отец несколько раз перезакладывал дом Шестикратный чемпион Формулы-1 рассказал о том, как начинал свой путь в автоспорте.

Вчера вечером 23 ноября Льюис Хэмилтон стал гостем популярной передачи «Шоу Грэма Нортона», которое выходит на телеканале BBC One.

Льюис ответил на множество вопросов по поводу будней пилота королевских гонок, а также поделился мнением о том, что в нынешние времена очень трудно сделать карьеру в автогонках без солидной финансовой поддержки.

«Отец потратил на меня примерно 20 тысяч фунтов, – рассказал 34-летний британский гонщик. – В первые годы моих занятий картингом он вынужден был несколько раз перезаложить наш дом. Сейчас же все стало гораздо дороже. Теперь в автоспорте крайне немного ребят из рабочего класса, если вы вообще таких найдете. Гонками занимаются только мальчики из богатых семей.

У меня есть друг, который уже оказался на пороге Формулы-1, но его обошел парень с большими деньгами, и шанс был упущен. В общем, мне бы хотелось, чтобы все каким-то образом вернулось к основам. Мне бы хотелось поработать с ФИА и руководителями Формулы-1, поскольку они могли бы изменить ситуации. Автоспорт не должен быть таким дорогим. Я хочу, чтобы у молодых ребят было больше возможностей».

3 ноября Хэмилтон досрочно завоевал свой шестой чемпионский титул в Формуле-1, финишировав вторым на Гран-при США в техасском Остине.