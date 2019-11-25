Карлос Сайнс: Мне незачем искать другую команду Пилот «Макларена» идет на седьмом месте в общем зачете.

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс высказался о своем будущем в британской команде.

25-летний испанец проводит первый сезон в «Макларене» и перед заключительным этапом занимает седьмое место в общем зачете пилотов.

«Сколько я в этой команде, она постоянно движется вверх, – приводит Motorsport.com слова Сайнса. – Думать про 2021 год еще очень рано, но не секрет, что я счастлив в этой команде. Полагаю, обе стороны довольны друг другом, так что сейчас мне незачем искать что-то другое».

Напомним, воспитанник «Ред Булл» провел прошлый сезон на правах аренды в «Рено». Его контракт с «Маклареном» рассчитан до конца 2020 года.

На предыдущем этапе – Гран-при Бразилии – Сайнс занял третье место, впервые в своей карьере в Формуле-1, оказавшись в числе призеров гонки.

21-й этап сезона – Гран-при Абу-Даби – пройдет с 29 ноября по 1 декабря.