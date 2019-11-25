Льюис Хэмилтон: В следующем сезоне нас ждет серьезная борьба между тремя-четырьмя гонщиками 1 декабря в Абу-Даби состоится заключительная гонка сезона.

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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что в следующем сезоне борьба за титул будет более напряженной.

«Хонда» определенно сделала важные шаги в правильном направлении. Прекрасно видеть еще одного поставщика моторов среди сильнейших. Надеюсь, в следующем сезоне нас ждет серьезная борьба между тремя-четырьмя участниками, и для «Формулы-1» это прекрасно. Сейчас «Формула-1» получила много молодых пилотов с большим потенциалом. И они являются будущим нашего спорта», — цитирует британца Motorsport.

Напомним, Хэмилтон является 6-кратным чемпионом мира в автогонках «Формулы-1». Британец завоевывал свои титулы в 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах.

По количеству чемпионских титулов Хэмилтон уступает только Михаэлю Шумахеру, который становился чемпионом семь раз.