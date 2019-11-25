Кристиан Хорнер: Сайнс – лучший гонщик сезона, не считая пилотов топ-команд

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о прогрессе бывшего пилота системы команды Карлоса Сайнса, выступающего за «Макларен».
«Он отлично делает свою работу, – приводит Motorsport.com слова Хорнера. – Он, пожалуй, лучший гонщик чемпионата, не считая пилотов топ-команд.
Некоторые его гонки в этом сезоне действительно впечатляют. В свое время мы приняли решение пойти разными дорогами, но я все еще горжусь тем, что это мы открыли ему дверь в Формулу-1».
Напомним, в 2015-2017 годах Сайнс выступал за дочернюю команду «Ред Булл» – «Торо Россо» – и по ходу чемпионата 2017 года перешел на правах аренды в «Рено».
Нынешний сезон стал первым для 25-летнего испанца в «Макларене». В 20 гонках он набрал 95 очков и занимает седьмое место в общем зачете. На предыдущем этапе – Гран-при Бразилии – он впервые в своей карьере в Формуле-1 вошел в тройку призеров. Контракт Сайнса с британской командой рассчитан до конца 2020 года.
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