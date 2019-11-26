Маттиа Бинотто: Сделаем все, чтобы добиться запоминающего результата в Абу-Даби Последняя гонка сезона пройдет 1 декабря в ОАЭ.

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался об ожиданиях перед завершающим этапом сезона – Гран-при Абу-Даби.

«Мы уже начали готовиться к напряженной зимней работе над следующим сезоном, – приводит Motorsport.com слова Бинотто. – Что до ближайшего уикенда, то мы сделаем все возможное, чтобы добиться запоминающегося результата в последнем Гран-при».

Напомним, на предыдущем этапе в Бразилии пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Себастьян Феттель досрочно завершили гонку из-за столкновения друг с другом.

Перед заключительным этапом Леклер занимает четвертое место, отставая от идущего третьим голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл» на 11 очков. У Феттеля пятое место и на 19 очков меньше партнера по команде.

21-й этап сезона – Гран-при Абу-Даби – пройдет с 29 ноября по 1 декабря на трассе «Яс Марина».