Чемпионские болиды Шумахера выставят на аукционе в Абу-Даби Мероприятие состоится за день до последней гонки сезона Формулы-1.

Официальный твиттер Формулы-1 сообщает, что в субботу 30 ноября сразу две чемпионские машины Михаэля Шумахера будут выставлены на аукционе в Абу-Даби.

С молотка пойдут Ferrari F2002, за рулем которой немецкий пилот выиграл лучшим в королевских в 2002 году, а также Benetton B192. На этой машине, разработанной Россом Брауном, Михаэль завоевал свое первое чемпионство в 1992-м.

Not one, but two classic Michael Schumacher F1 cars... and they are both up for auction 👀



The title-winning @ScuderiaFerrari F2002 and the Benetton B192 go under the hammer in Abu Dhabi this Saturday (30/11)! >> https://t.co/O5eGok7b8M#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 @rmsothebys pic.twitter.com/i6QOyr7h1L — Formula 1 (@F1) November 26, 2019

С семью титулами Шумахер остается рекордсменом Формулы-1. Нынешний чемпион Льюис Хэмилтон становился лучшим шесть раз.

1 декабря Гран-при Абу-Даби завершит сезон 2019 года в королевских гонках.