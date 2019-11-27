Себастьян Феттель: Еще не думал всерьез об уходе из Формулы-1 - Советский спорт
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27 ноября 2019 14:41Формула-1Липкин Антон

Себастьян Феттель: Еще не думал всерьез об уходе из Формулы-1

Немец занимает пятое место в общем зачете пилотов за одну гонку до окончания сезона.

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что пока не планирует завершать карьеру.

«Я еще не думал об уходе всерьез и не намерен завершать карьеру в обозримом будущем, – приводит Motorsport.com слова 32-летнего немца. – Я получаю много удовольствия от гонок.

Уходить надо, когда ты чувствуешь, что пора, тебе комфортно с этим решением, ты понял, что с тебя хватит. Для меня ясно, что если я уйду, то уже не вернусь».

Напомним, в нынешнем сезоне четырехкратный чемпион мира набрал 230 очков в 20 гонках и занимает пятое место в общем зачете. При этом за четыре предыдущих года в «Феррари» немец ни разу не опускался ниже четвертого места.

Заключительный этап сезона – Гран-при Абу-Даби – пройдет с 29 ноября по 1 декабря.

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