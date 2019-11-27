Себастьян Феттель: Еще не думал всерьез об уходе из Формулы-1

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что пока не планирует завершать карьеру.
«Я еще не думал об уходе всерьез и не намерен завершать карьеру в обозримом будущем, – приводит Motorsport.com слова 32-летнего немца. – Я получаю много удовольствия от гонок.
Уходить надо, когда ты чувствуешь, что пора, тебе комфортно с этим решением, ты понял, что с тебя хватит. Для меня ясно, что если я уйду, то уже не вернусь».
Напомним, в нынешнем сезоне четырехкратный чемпион мира набрал 230 очков в 20 гонках и занимает пятое место в общем зачете. При этом за четыре предыдущих года в «Феррари» немец ни разу не опускался ниже четвертого места.
Заключительный этап сезона – Гран-при Абу-Даби – пройдет с 29 ноября по 1 декабря.
Двести долларов за билет простые болельщики не заплатят. Почему я против матча «Вашингтона» в Москве Вице-президент НХЛ Билл Дэйли обнадежил: в ближайших сезонах «Вашингтон Кэпиталз» может сыграть в Москве матч регулярного чемпионата НХЛ. Эта идея плоха, и вот почему. 27.11.2019 08:30 Хоккей Иванов Сергей Руди Гарсия: Команду с Дзюбой и Азмуном сложно раскачать Главный тренер «Лиона» считает, что его команда способна забивать и без Мемфиса Депая. 26.11.2019 22:00 Футбол Сергеев Иван Старых отвели роль Игнашевича. Скандал в биатлонном мире, едва начавшись, сошел на нет Во вторник состоялось Правление СБР, на котором было решено больше не отступать от утвержденных критериев отбора в сборные команды России, после чего в состав сборной включили Екатерину Глазырину, а Ирина Старых пока поедет на этап Кубка IBU. 20.11.2019 21:45 Биатлон Волохов Юрий С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав Репетируем Пекин-2022. Косторная с Загитовой в Японии против Кихиры На последнем этапе Гран-при в Саппоро нас ждет интереснейшая борьба трех фигуристок экстра-класса: двух российских и одной японской. 21.11.2019 19:30 Фигурное катание Тигай Лев Алена Идеальная. Косторная разгромила Загитову и Кихиру с мировым рекордом В Японии стартовал заключительный этап Гран-при. Короткую программу в блестящем стиле выиграла Алена Косторная. Алина Загитова – лишь четвертая. 22.11.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев ТВ-рейтинги: Трусова с Медведевой проиграли и Загитовой, и футболу Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Рекордную за два последних месяца зрительскую аудиторию собрал матч Россия – Бельгия. 20.11.2019 16:30 Фигурное катание Тигай Лев Чемпион победил, проиграв два периода из трех. ЦСКА одолел «Трактор» Волевая победа ЦСКА, день рождения московского «Динамо», черная серия «Магнитки», головокружение от успеха «Автомобилиста» – самые яркие моменты игрового дня в традиционном обзоре «Советского спорта». 26.11.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав Шнур и Горький вдохновили Панарина на свою птичку Самый откровенный спортсмен России впервые в «Рейнджерс» набрал три очка, повторил рекорд Павла Буре, нацелился на достижение Яромира Ягра, а первую звезду победного матча с «Миннесотой» (3:2 ОТ) отметил резким ударом вверх левой ногой. 26.11.2019 13:00 Хоккей Славин Виталий