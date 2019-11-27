«Ред Булл» объявил о продлении контракта с «Хондой» Новое соглашение рассчитано до 2021 года.

«Ред Булл» сообщил в официальном твиттере о продлении контракта с «Хондой».

We'll be #PoweredbyHonda in 2021! 👊 The Team are delighted to confirm that we have extended our partnership to use Honda Hybrid power. @HondaRacingF1 pic.twitter.com/CSLNP3Ad6k — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) November 27, 2019

Японская компания стала поставщиком моторов для австрийской команды в нынешнем сезоне. В прошлом году силовые установки «Хонда» использовала дочерняя команда «Ред Булл» – «Торо Россо». Предыдущее соглашение с «Хондой» было рассчитано до 2020 года. Теперь контракт продлен еще на один год.

В 2019 году пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал три победы и занимает третье место в общем зачете пилотов. Отметим, что Даниил Квят и Пьер Гасли дважды приносили подиумы «Торо Россо».

В Кубке конструкторов «Ред Булл» уже обеспечил себе третье место, а «Торо Россо» идет шестым.

Заключительный этап сезона – Гран-при Абу-Даби – пройдет с 29 ноября по 1 декабря.