Макс Ферстаппен: Не считаю Леклера своим единственным конкурентом в будущем

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не считает Шарля Леклера из «Феррари» своим главным соперником в борьбе за чемпионский титул после уходы нынешних лидеров.
«Почему только Леклер? – приводит Motorsport.com слова 22-летнего голландца. – Я не думаю, что борьба будет идти только между мной и Шарлем. Ландо Норрис также очень талантлив. Пожалуй, тоже можно сказать о Джордже Расселле, но по выступлениям в «Уильямс» очень сложно судить о его форме».
За одну гонку до окончания чемпионата Ферстаппен занимает третье место в общем зачете, опережая Леклера на 11 очков.
Пилот «Макларена» Ландо Норрис, который проводит первый сезон в Формуле-1, идет 11-м. Еще один дебютант – Джордж Рассел – остается единственным, кто не набрал ни одного очка.
Заключительный этап сезона – Гран-при Абу-Даби – пройдет с 29 ноября по 1 декабря.
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