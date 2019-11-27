Макс Ферстаппен: Не считаю Леклера своим единственным конкурентом в будущем - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 ноября 2019 15:59Формула-1Липкин Антон

Макс Ферстаппен: Не считаю Леклера своим единственным конкурентом в будущем

Голландец опережает монегаска на 11 очков в борьбе за третье место в общем зачете пилотов.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не считает Шарля Леклера из «Феррари» своим главным соперником в борьбе за чемпионский титул после уходы нынешних лидеров.

«Почему только Леклер? – приводит Motorsport.com слова 22-летнего голландца. – Я не думаю, что борьба будет идти только между мной и Шарлем. Ландо Норрис также очень талантлив. Пожалуй, тоже можно сказать о Джордже Расселле, но по выступлениям в «Уильямс» очень сложно судить о его форме».

За одну гонку до окончания чемпионата Ферстаппен занимает третье место в общем зачете, опережая Леклера на 11 очков.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис, который проводит первый сезон в Формуле-1, идет 11-м. Еще один дебютант – Джордж Рассел – остается единственным, кто не набрал ни одного очка.

Заключительный этап сезона – Гран-при Абу-Даби – пройдет с 29 ноября по 1 декабря.

Кихира готовит ответный удар. Она заявила четверной на этап Гран-при в Саппоро В пятницу рано утром по московскому времени в Японии начнется шестой и последний из отборочных турниров Гран-при-2019. 21.11.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Наталья Бестемьянова: Ханю и Чен недосягаемы для других фигуристов Бестемьянова объяснила, почему Тарасова и Морозов не попали в финал Гран-при Татьяна Навка: Думаю, скоро в исполнении Косторной будут и четверные прыжки
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Денис Лебедев: Сейчас Мчуну, а в будущем Макабу Напомним, что бой Лебедев – Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске. На кону будет титул WBC Silver. 19.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Тхабисо Мчуну: Я еду в Красноярск за поясом Дмитрий Кудряшов: На реванш с Макабу с удовольствием приеду в Африку Кудряшов сразится с Пейсаром в Красноярске
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Алексей Егоров: Если дам возможность, Радченко меня «шлепнет» Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Егоров рассказал о подготовке к поединку с Сергеем Радченко, который пройдет 7 декабря в Екатеринбурге. 18.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав
Овечкин – гарантия аншлага на сессии НХЛ в Москве. Ждем «Вашингтон» в столице России На днях вице-президент НХЛ Билл Дэйли заявил, что обладатель Кубка Стэнли 2018 года и лидер нынешнего регулярного чемпионата «Вашингтон Кэпиталз» может сыграть официальный матч в Москве в ближайших сезонах. 27.11.2019 08:00 Хоккей Домрачев Владислав
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав
Новости
16:10 Футбол Юрий Газинский: Мне нужно время, чтобы сыграться с партнерами
16:03 Футбол Виктор Гончаренко: Мы действовали слишком нерационально в Лиге Европы
15:59 Формула-1 Макс Ферстаппен: Не считаю Леклера своим единственным конкурентом в будущем
15:52 Легкая атлетика Министерство спорта призвало отстранить всех причастных к делу Лысенко
15:41 Олимпиада Павел Колобков: Обсудили рекомендации комитета по соответствию WADA, нашу позицию
15:39 Футбол Алан Дзагоев: Нужно реабилитироваться перед болельщиками
15:34 Александр Лукашенко – о Домрачевой в Китае: Не мог отказать, иначе Си Цзиньпин откажет в другом
15:34 Хоккей Питерс пропустит матч с «Баффало» из-за обвинений в расизме
15:24 Футбол Нуну может сменить Эмери в «Арсенале»
15:12 Легкая атлетика Ласицкене не пустили на турнир в Глазго
15:11 Формула-1 «Ред Булл» объявил о продлении контракта с «Хондой»
15:06 Футбол Мешков назначен на матч «Зенит» – «Спартак», на VAR будет работать Вилков
14:56 Футбол Итальянский журналист: Главный виновник раннего вылета «Локо» из еврокубков – лимит
14:53 Футбол Португалец Жоау Фелиш выиграл приз Golden Boy-2019
14:50 Футбол Марко Верратти: Мы довольны, что одержали четыре победы и сыграли вничью в Мадриде
14:41 Формула-1 Себастьян Феттель: Еще не думал всерьез об уходе из Формулы-1
14:40 Футбол КДК оштрафовал «Спартак» за выкрики болельщиков в адрес Дзюбы на 100 тысяч рублей
14:36 Футбол Мукудаев отправится на зимний сбор с ЦСКА
14:32 ММА Джастин Гэтжи: Хочу встретиться с Хабибом до того, как он закончит карьеру
14:23 Футбол Тэмми Абрахам: Лига чемпионов – это сбывшаяся мечта, не хотим, чтобы она заканчивалась
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array