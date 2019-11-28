Александр Албон: Было приятно то, что сказал Хэмилтон Британец столкнулся с пилотом «Ред Булл» и не позволил ему впервые подняться на подиум.

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Пилот «Ред Булл» Александр Албон рассказал, что британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» извинился перед ним за столкновение на Гран-при Бразилии, из-за которого таиландец лишился своего первого в карьере подиума.

Финишировавший третьим шестикратный чемпион мира был наказан и опустился на седьмое место, а Албон занял 14-е место.

«Не нужно во всем винить Льюиса, – приводит Sky Sports слова 23-летнего Албона. – Есть вещи, которые я всегда делаю, чтобы избежать подобных ситуаций, но конечно было приятно то, что он сказал. Он также отправил мне пару сообщений. Так что все хорошо».

Напомним, с 29 ноября по 1 декабря пройдет заключительный этап сезона – Гран-при Абу-Даби на трассе «Яс Марина».