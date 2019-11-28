Боттас будет стартовать в Абу-Даби последним из-за замены двигателя Сезон Формулы-1 завершится 1 декабря в ОАЭ.

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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас начнет гонку заключительного этапа сезона – Гран-при Абу-Даби – из конца стартовой решетки.

Как сообщает официальный твиттер немецкой команды, на машине 30-летнего финна, будет произведена замена силовой установки, что приведет к штрафу, так как новый двигатель станет четвертым для пилота по ходу нынешнего чемпионата.

NEWS: @ValtteriBottas will take a fresh Power Unit for this weekend’s #AbuDhabiGP



As a result, he’ll take a penalty and will start from the back of the grid.



Looks ~* we’ve got some passing to do on Sunday, VB! 👊 pic.twitter.com/DHG7idmVns — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) November 28, 2019

Отметим, что для Боттаса и «Мерседеса» эта будет первая внеплановая смена мотора за сезон и первый штраф на стартовой решетке за перерасход деталей силовой установки.

Добавим, что независимо от результатов гонки Боттас останется на втором месте в общем зачете.

21-й этап чемпионата мира – Гран-при Абу-Даби – пройдет с 29 ноября по 1 декабря на трассе «Яс Марина».