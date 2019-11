Боттас будет стартовать в Абу-Даби последним из-за замены двигателя

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас начнет гонку заключительного этапа сезона – Гран-при Абу-Даби – из конца стартовой решетки.

Как сообщает официальный твиттер немецкой команды, на машине 30-летнего финна, будет произведена замена силовой установки, что приведет к штрафу, так как новый двигатель станет четвертым для пилота по ходу нынешнего чемпионата.

NEWS: @ValtteriBottas will take a fresh Power Unit for this weekend's #AbuDhabiGP



As a result, he'll take a penalty and will start from the back of the grid.



Looks ~* we’ve got some passing to do on Sunday, VB! 👊 pic.twitter.com/DHG7idmVns