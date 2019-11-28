Даниил Квят: 2019 год стал для меня одним из лучших в Формуле-1 Россиянин занял третье место на Гран-при Германии в июле.

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Пилот «Торо Россо» Даниил Квят перед заключительным этапом Формулы-1 в Абу-Даби дал интервью итальянскому порталу NewsF1, в котором подвел итоги уходящего сезона.

– Этот год был одним из лучших за всю историю для «Торо Россо». Мы дважды были на подиуме и набрали много очков. Не исключено, что мы финишируем шестыми в Кубке Конструкторов, и у нас еще есть математические шансы побороться с «Рено» за пятую строчку. У нас были взлеты и падения, но это нормально для средних команд. Но я могу сказать, что этот год стал для меня одним из лучших в Формуле-1.

Также он отметил, что попытается сделать все, чтобы помочь своей команде добиваться высоких результатов в дальнейшем.

На данный момент Квят имеет в своем активе 35 очков и находится на 14-м месте турнирной таблицы . Его партнер по команде, француз Пьер Гасли, занимает шестую строчку (95 очков).