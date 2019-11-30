Ферстаппен стал лучшим в 3-й тренировке Гран-при Абу-Даби, Квят – 12-й Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат в третьей сессии свободных заездов на Гран-при Абу-Даби.

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Время голландца на лучшем круге – 1 минута 36,566 секунды. Вторым стал Льюис Хэмилтон (отставание 0,074 секунды) из «Мерседеса», а третье время показал его партнер по команде Валттери Боттас (+0,089).

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят (+1,397 секунды) занял 12-е место, его напарник Пьер Гасли (+1,170) – 10-е.

Добавим, что квалификация состоится позже в субботу.