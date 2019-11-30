Льюис Хэмилтон: Очень долго ждали этот поул Британский гонщик выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби.

В Объединенных Арабских Эмиратах пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл свой пятый поул в нынешнем сезоне и 88-й в карьере. Выиграть квалификацию британцу не удавалось с 27 июля, когда он завоевал право стартовать первым на Гран-при Германии.

«Приятно закончить последнюю квалификацию сезона с поулом, – цитирует слова шестикратного чемпиона мира F1news.ru. – В начале сезона у меня их было четыре, но пятого пришлось ждать очень долго! В «Мерседес» построили невероятную машину, для W10 это последняя квалификация – здорово, что мне удалось подарить всем нашим сотрудникам повод для гордости!

Мы продолжали работать, прилагали максимум усилий каждый уик-энд, но соперники выступали невероятно здорово. Я старался целиком сосредоточиться на пилотаже, в пятницу чувствовал себя недостаточно уверенно, но к квалификации сумел собраться с силами. В кокпите мне было очень комфортно, наши инженеры вновь сработали потрясающе, и вы только посмотрите, какие замечательные здесь болельщики! Каждый год в Абу-Даби меня встречают очень тепло, в этот уик-энд на трибунах много британских флагов – спасибо всем за поддержку!»

Гран-при Абу-Даби – заключительный 21-й этап нынешнего сезона. Хэмилтон досрочно выиграл чемпионский титул (шестой в своей карьере), а «Мерседес» досрочно гарантировал себе победу в Кубке конструкторов.