Хэмилтон – победитель Гран-при Абу-Даби Даниил Квят занял девятое место.

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Британский гонщик Льюис Хэмилтон занял первое место на заключительном этапе «Формулы-1» в Абу-Даби. Вторым стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Третьим финишировал Шарль Леклер из команды «Феррари».

Начавший гонку с 14-го места россиянин Даниил Квят из команды «Торо Россо» финишировал на девятой строчке. Его партнер по команде – Пьер Гасли – оказался на 18-й позиции.

Напомним, что Хэмилтон уже шесть раз становился чемпионом мира. Рекорд по числу чемпионских титулов принадлежит немцу Михаэлю Шумахеру, который семь раз оказывался первым по итогам сезона.