Льюис Хэмилтон: «Мерседес» может рассчитывать на успех в 2020 году - Советский спорт
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02 декабря 2019 00:43Формула-1Шарафудинов Виктор

Льюис Хэмилтон: «Мерседес» может рассчитывать на успех в 2020 году

Чемпион мира пообщался с журналистами после Гран-при Абу-Даби.

В Объединенных Арабских Эмиратах Льюис Хэмилтон одержал 84-ю победу в карьере и в 50-й раз выиграл поул. Подводя итоги 21-го этапа и сезона 2019 в целом, шестикратный чемпион мира в интервью британскому чемпионату Sky Sports говорил о задачах на следующий 2020 год.

«Последняя гонка сезона получилась потрясающей, – отметил Хэмилтон. – Наша команда выступила невероятно сильно, Валттери сработал очень здорово.

В ближайшие две недели у нас в команде будет немало встреч, мы соберемся большой группой в 50 человек и обсудим вопросы, касающиеся новой машины. Я стараюсь спрашивать буквально обо всем, но не потому, что хочу показаться умнее инженеров, которые разбираются в технике лучше меня. Просто я пытаюсь понять, как смогу использовать ту или иную доработку, и задаю вопросы на тот случай, если инженеры вдруг что-то не учли.

Уверен, работа над слабыми сторонами машины в этом году очень поможет нам и в 2020-м. Но соперники сумели добиться серьезного прогресса – особенно после летнего перерыва, и следующий сезон, скорее всего, начнут очень уверенно. Впрочем, для нас самих этот сезон был отмечен максимальным прогрессом за все годы, мы многое для себя выяснили – думаю, с нашим уровнем компетенций и подходом к работе мы можем рассчитывать на успешное выступление в 2020-м».

Шестой чемпионский титул Хэмилтон оформил еще 3 декабря на Гран-при США за два этапа до конца сезона. В сезоне-2019 Льюис выиграл 11 гонок из 21-й. В итоговой таблице он в личном зачете опередил своего напарника по «Мерседесу» Валттери Боттаса на 87 очков.

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