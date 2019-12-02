Франц Тост: Квят провел одну из лучших гонок в сезоне

Франц Тост, руководитель команды «Торо Россо», прокомментировал выступление российского пилота Даниила Квята на Гран-при Абу-Даби.
«Даниил провел одну из лучших гонок в году. Он был очень быстр на «харде». Когда он перешел на «софт», его скорость оставалась конкурентоспособной. К сожалению, при обгоне Хюлькенберга было повреждено переднее антикрыло. В итоге, на последних кругах скорость упала», - приводит слова Тоста официальный сайт команды.
Напомним, в гонке Квят стартовал с 13-й позиции но сумел прорваться на девятую строчку. Победителем Гран-при стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Он же стал чемпионом мира по итогам сезона, завоевав свой шестой титул в карьере.
Квят набрал 54 очка и занял 13-е место в зачете пилотов «Формулы-1» по итогам сезона 2019.
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