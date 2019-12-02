Хэмилтон – о своем будущем: Я люблю «Мерседес», уйти будет непросто В Абу-Даби завершился сезон гонок «Формулы-1».

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал свое будущее в «Формуле-1».

«Я люблю «Мерседес», так что уйти будет непросто. Нужно хорошо подумать над тем, что мне нужно на заключительном этапе карьеры. На протяжении многих лет я даже не рассматривал другие варианты. Команда развивалась и продолжает это делать. Конечно, я хочу побеждать и дальше, но не могу точно сказать, что произойдет», – цитирует пилота ВВС.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Хэмилтон встречался с президентом «Феррари» Джоном Элканном.

Действующее соглашение британца с «Мерседесом» рассчитано до конца 2020 года.

Напомним, по итогам прошедшего сезона Хэмилтон в шестой раз стал чемпионом мира. По количеству титулов он уступает только Михаэлю Шумахеру, который семь раз становился лучшим.