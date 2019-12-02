Тото Вольфф: Дал бы 75 процентов на то, что Хэмилтон останется в «Мерседесе» Контракт британца с немецкой командой рассчитан до 2020 года.

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Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф оценил вероятность того, что шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон останется в команде на 2021 год.

«Я бы дал на это 75 процентов, – приводит BBC слова Вольффа. – Я назвал эту число, потому что с рациональной стороны все говорит за продолжение отношений с обеих сторон. Но также есть 25 процентов, которые мы не в состоянии контролировать. Так что посмотрим, как будут развиваться события в следующие месяцы».

Напомним, контракт 34-летнего британца с «Мерседесом» рассчитан до конца 2020 года. Ранее появилась информация о том, что переговоры с Хэмилтоном ведет «Феррари».

В воскресенье Хэмилтон выиграл заключительный этап чемпионата мира – Гран-при Абу-Даби, одержав 11-ю победу в сезоне.