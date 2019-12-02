Маттиа Бинотто: Мы проиграли «Мерседесу» еще в прошлом году «Феррари» отстала от «Мерседеса» в Кубке конструкторов на 235 очков.

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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о том, когда, по его мнению, итальянская команда проиграла нынешний сезон «Мерседесу».

«Думаю, мы проиграли еще в прошлом году, когда строили машину, – приводит Motorsport.com слова Бинотто. – Ведь мы не были боеспособны на старте сезона, и на то есть причины. По-моему, конструкция машины оказалась недостаточно хороша для старта сезона».

Напомним, «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов с отставанием от «Мерседеса» в 235 очков.

В личном зачете пилоты команды – Шарль Леклер и Себастьян Феттель – заняли четвертое и пятое места. Всего у «Феррари» в нынешнем сезоне три победы, причем все – подряд.