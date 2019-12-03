Льюис Хэмилтон – о переговорах с «Феррари»: Не думаю, что смотреть по сторонам неправильно - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 декабря 2019 17:18Формула-1Липкин Антон

Льюис Хэмилтон – о переговорах с «Феррари»: Не думаю, что смотреть по сторонам неправильно

Британец может оказаться в итальянской команде в 2021 году.

Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» высказался о возможных переговорах с «Феррари».

«Я много лет не смотрел на другие варианты и двигался по прямому пути, – приводит слова 34-летнего британца Motorsport.com. – Полагаю, я все еще на нем, и шансы, что я его изменю, невелики. Но я не думаю, что смотреть по сторонам неправильно».

Напомним, контракт 34-летнего британца с «Мерседесом» рассчитан до конца 2020 года. Ранее появилась информация о том, что переговоры с Хэмилтоном ведет «Феррари».

В воскресенье Хэмилтон выиграл заключительный этап чемпионата мира – Гран-при Абу-Даби, одержав 11-ю победу в сезоне.

Косторная, Трусова и осень наших рекордов. Россия крушит достижения прошлых лет В отборочных турнирах Гран-при-2019, завершившихся в минувшие выходные, российские фигуристы показали немало исторических результатов. 26.11.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Татьяна Тотьмянина: Чемпионат России по фигурному катанию будет, можно сказать, чемпионатом мира Алексей Мишин: Нельзя не уличенных в применении допинга наказывать за компанию Наталья Бестемьянова: Ханю и Чен недосягаемы для других фигуристов
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Алексей Егоров: Если дам возможность, Радченко меня «шлепнет» Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Егоров рассказал о подготовке к поединку с Сергеем Радченко, который пройдет 7 декабря в Екатеринбурге. 18.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав
Кто умнее, Кокляев или Емельяненко? Спортсменов проверили на знания школьной программы Участникам боксерского поединка устроили интеллектуальный баттл. 27.11.2019 19:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Рахим Чахкиев: Хочется, чтобы Емельяненко нашел в себе смелость и выступил по правилам бокса Андрей Орловский: Ходят слухи, что Александр Емельяненко не совсем здоров Бой Емельяненко и Кокляева посмотрели больше зрителей, чем встречу Хабиба и Порье
Участие в еврокубках подкосило преследователей «Зенита» «Динамо» и «Тамбов» в шести последних турах РПЛ одержали больше побед, чем «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА и «Ростов» вместе взятые. 03.12.2019 15:15 Футбол Зибрак Артем
Воробьеву – «пятерка». «Магнитка» проиграла пять матчей подряд Обзор игрового дня КХЛ от «Советского спорта». 28.11.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
Видео всех голов 18-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 18-го тура чемпионата России. 02.12.2019 00:00 Футбол
Михаил Кокляев: Емельяненко видели пьяным? Это какой-то вброс Известный российский стронгмен Михаил Кокляев поделился своим настроем и ожиданием от поединка с бойцом ММА Александром Емельяненко. 17.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Новости
17:34 Футбол Футбольным судьям могут позволить обращаться к болельщикам
17:18 Формула-1 Льюис Хэмилтон – о переговорах с «Феррари»: Не думаю, что смотреть по сторонам неправильно
17:16 Футбол Черышев возвращается к тренировкам
17:13 Футбол Юношеская сборная России (U17) сыграет с Данией, Финляндией и Сербией в отборе на Евро-2020
17:06 Футбол Казарцев назначен на матч «Краснодар» – ЦСКА, Турбин – на «Спартак» – «Ростов»
17:03 Футбол Гаттузо может заменить Анчелотти в «Наполи»
16:58 Футбол «Спартак» подготовит видео с подборкой спорных моментов матча с «Зенитом»
16:51 Хоккей Патрик О’Салливан: Еще четыре года назад рассказал, как Салливан бил меня и других на скамейке
16:40 Хоккей Стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала
16:39 Футбол Ренат Янбаев: Сам себя обманул, когда ушел из «Локомотива»
16:35 Футбол ЦСКА интересуется форвардом сборной Словакии Божеником
16:29 Футбол Сергей Силкин: Отдал бы «Золотой мяч» Салаху
16:27 Футбол Сергей Кирьяков – о «Золотом мяче»: Ван Дейк здорово сыграл, но у игроков атаки есть преимущество
16:22 Вольная борьба Михаил Мамиашвили – о возможном отстранении России: Мы свои проблемы знаем и устраняем
16:15 Футбол Почеттино хочет тренировать «Манчестер Юнайтед»
16:15 Футбол Дзюба, Марио Фернандес и Паршивлюк вошли в сборную тура по версии Instat
16:07 Футбол «Уфа» постарается перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева
16:05 Паралимпиада Путин поддержал выделение квот для паралимпийцев
15:56 Футбол Андрей Соколов: Структура ПФЛ требовала пересмотра
15:49 Футбол Юношеская сборная России (U19) попала в группу с Францией в элитном раунде Евро-2020
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
Электронные трудовые книжки будут введены с 2021 года
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Суд вынес суровый приговор «петрозаводскому маньяку»
Кто такой Леонид Коломиец, которого пророчат в начальники УМВД по Тюменской области?
Соловьева вызывали в полицию по делу об оскорблении слушателя из Татарстана
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика