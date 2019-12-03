Льюис Хэмилтон – о переговорах с «Феррари»: Не думаю, что смотреть по сторонам неправильно

Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» высказался о возможных переговорах с «Феррари».
«Я много лет не смотрел на другие варианты и двигался по прямому пути, – приводит слова 34-летнего британца Motorsport.com. – Полагаю, я все еще на нем, и шансы, что я его изменю, невелики. Но я не думаю, что смотреть по сторонам неправильно».
Напомним, контракт 34-летнего британца с «Мерседесом» рассчитан до конца 2020 года. Ранее появилась информация о том, что переговоры с Хэмилтоном ведет «Феррари».
В воскресенье Хэмилтон выиграл заключительный этап чемпионата мира – Гран-при Абу-Даби, одержав 11-ю победу в сезоне.
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