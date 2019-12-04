Расселл подменил Хэмилтона и стал лучшим пилотом второго дня тестов В Абу-Даби пилоты Формулы-1 испытывали шины для следующего сезона.

Вчера и сегодня команды Формулы-1 проводили сравнительные тесты шин, разработанных для сезонов 2019 и 2020 годов. До 9 декабря должно быть решено, какие шины будут использоваться в следующем сезоне, сообщает F1news.ru

Пока новая резина оценивается негативно, и если семь команд из десяти захотят оставить шины 2019 года, такое решение будет принято.

Эстебан Окон стал единственным, кто полностью отработал оба дня тестов. В 2020-м француз будет выступать за «Рено», и хотя формально он еще остается тест-пилотом «Мерседес», руководители немецкой заводской команды были не против того, чтобы Окон уже сейчас пилотировал «Рено» на тестах.

Сегодня основные пилоты «Мерседес» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас были заняты спонсорских мероприятиях, и провести тесты пригласили пилота команды «Уильямса» Джорджа Расселла.

Британец и показал лучшее время дня. За рулем «Мерседес» он проехал круг за 1:37.204, что на десятую медленнее вчерашнего результата Боттаса.

Даниил Квят, показавший во вторник третий результат, сегодня участия в тестах не принимал.

Сезон 2019 года полностью завершен. В следующий раз пилоты Формулы-1 сядут за руль 19 февраля на предсезонных тестах в Барселоне. К тому моменту все команды подготовят новые болиды.

Формула-1

Тесты. День второй

4 декабря

Абу-Даби (ОАЭ). Автодром «Яс-Марина».

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.37,204 (145 кругов)

2. Шарль Леклер («Феррари») – 1.37,401 (103)

3. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») – 1.37,999 (132)

4. Пьер Гасли («Торо Россо») – 1.38,166 (146)

5. Карлос Сайнс («Макларен») – 1.38,729 (112)

6. Эстебан Окон («Рено») – 1.38,950 (128)

7. Алекс Албон («Ред Булл») – 1.39,181 (139)

8. Пьетро Фиттипальди («Хаас») – 1.38,682 (135)

9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 1.39,811 (115)

10. Николя Латифи («Уильямс») – 1.40,188 (107)

11. Рой Ниссани («Уильямс») – 1.43,892 (38)