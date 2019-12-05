«Мерседес» заплатит рекордный вступительный взнос За участие в следующем сезоне победитель Кубка конструкторов раскошелится почти на 5,5 млн долларов.

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Команде «Мерседес» придется заплатить рекордную сумму в качестве вступительного взноса за участие в чемпионате мира Формулы-1 сезона 2020 года. Расходы немецкой заводской команды посчитал сайт Motorsport.com

Вступительный взнос для каждой команды Ф1 складывается из фиксированной суммы в 556,5 тысяч долларов США. Вдобавок нужно заплатить по 5563 долларов за каждое очко, заработанное по ходу сезона-2019. У команды-чемпиона коэффициент за набранные очки еще выше – 6677 долларов за каждое.

В прошлом сезоне Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас принесли в копилку «Мерседеса» 739 очков. Следовательно общая сумма взноса «серебряных стрел» составит 5 490 812 долларов, что на два миллиона больше, чем «Мерседес» платил три года назад. В сезоне-2016 команда набрала рекордные 765 очков, но тогда расценки были ниже, чем сейчас.

Вступительный взнос «Феррари» за участие в чемпионате 2020 года составит 3,36 млн долларов, «Ред Булл» заплатит 2,876 млн, «Макларен» – 1,363, а «Торо Россо», команда за которую выступает россиянин Даниил Квят – 1,029 млн.

В сезоне-2019 «Мерседес» в шестой раз подряд выиграл Кубок конструкторов, чего раньше не совершала ни одна команда за всю историю Формулы-1. Хэмилтон в шестой раз стал чемпионом мира. Больше титулов среди гонщиков только у Михаэля Шумахера, который становился лучшим в Формуле-1 целых семь раз.