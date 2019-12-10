Команды Формулы-1 отвергли новые шины «Пирелли» - Советский спорт
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10 декабря 2019 21:41Формула-1Шарафудинов Виктор

Команды Формулы-1 отвергли новые шины «Пирелли»

Было решено сохранить спецификацию резины 2019 года и в следующем сезоне.

Международная федерация автоспорта (FIA) сообщила, что команды Формулы-1 единогласно проголосовали за сохранение шин образца 2019 года в следующем сезоне.

Новые шины от компании «Пирелли» были протестированы в Абу-Даби 3 и 4 декабря, и никому не понравились, хотя производители резины стремились расширить рабочий диапазон покрышек и уменьшить склонность к перегреву верхнего слоя

«Если 70% команд решат остаться на шинах 2019 года, то в следующем году мы будем использовать те же составы», – такими были слова руководителя гоночного подразделения «Пирелли» Марио Изолы после завершения испытаний на автодроме «Яс Марина».

«Проверив и оценив новые шины, подготовленные для 2020 года, команды провели голосование, согласно статье 12.6.1. Было принято единогласное решение сохранить шины спецификации 2019 года для следующего сезона. FIA выражает благодарность «Пирелли» и всем командам за проделанную работу и сотрудничество в работе над улучшением шин для сезона 2020 года. Собранная информация и сделанные выводы бесценны для дальнейшего совершенствования шин», – сказано в официальном заявлении FIA.

Первая гонка сезона-2020 Формулы-1 состоится 15 марта в австралийском Мельбурне. Всего запланировано провести 22 этапа, включая сентябрьский Гран-при России.

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