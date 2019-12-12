«Феррари» представит новый болид 11 февраля Итальянская команда назначила дату презентации новой машины раньше всех своих соперников.

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В данный момент в «Феррари» завершают проектирование шасси на сезон 2020 года. Болид SF671 будет представлен 11 февраля.

Руководитель гоночной команды Маттиа Бинотто предположил, что «Скудерия» представит новую машину раньше всех остальных участников чемпионата Формулы-1.

«Думаю, мы будем первыми, – цитирует Бинотто сайт Motorsport.com. – Причина, по которой мы сделаем все раньше, заключается в том, что нам нужно поработать на стенде для омологации, а уже потом ехать на тесты в Барселону. Мы покажем машину 11 февраля, поскольку после этого отправимся работать на стенде.

В следующем сезоне мы не будем фаворитами. «Мерседес», выигравший шесть последних титулов, задает планку всем остальным, и у них был самый быстрый автомобиль к концу чемпионата-2019. Мы же их преследователи. Вот как мы себя позиционируем».

Предсезонные тесты состоятся на автодроме «Барселона-Каталунья» 19-21 и 26-28 февраля.

В сезоне 2019 года команда «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов, проиграв «Мерседесу» 235 очков. При этом пилоты «Скудерии» выиграли лишь три гонки. Шарль Леклер победил на Гран-при Бельгии и Гран-при Италии, а Себастьян Феттель выиграл этап в Сингапуре.