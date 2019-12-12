Генеральный директор «Феррари» подтвердил факт переговоров с Хэмилтоном Шестикратный чемпион мира встречался с владельцем итальянской команды.

В «Феррари» признали факт переговоров с Льюисом Хэмилтоном. Генеральный директор «Скудерии» Луис Кэри Камильери, общаясь с журналистами, заявил о том, что Хэмилтон «имел беседу» с владельцем итальянской команды Джоном Элканном.

«Нам льстит внимание Льюиса, но пока еще преждевременно о чем-либо говорить, – цитирует Камильери BBC. – Мы оценим все возможные варианты в подходящее время и посмотрим, что нам подходит лучше всего».

В то же время Камильери отметил, что Элканн и Хэмилтон «просто встретились на общественном мероприятии».

«У них просто несколько общих друзей. Не следует преувеличивать значение этой встречи», – добавил генеральный менеджер «Феррари».

В сезоне-2019 Хэмилтон, выступая за «Мерседес», в шестой раз в своей карьере стал чемпионом мира в Формуле-1. Его действующий контракт с немецкой заводской командой истекает в конце следующего года.