Хэмилтон стал пилотом года по версии руководителей команд Ф1

Официальный сайт Формулы-1 опубликовал результаты голосования руководителей команд, определявших лучшего пилота 2019 года.
Принцип опроса был похож на распределение очков в современной Ф1. Босс каждой команды составлял список из десяти человек. За первую позицию давалось 25 очков, за второе – 18, за третье – 15 и так далее.
В результате анонимного голосования на первом месте оказался победитель сезона 2019 года Льюис Хэмилтон. Шестикратный чемпиона мира на 23 балла опередил Макса Ферстаппена.
Стоит отметить, что руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто участия в конкурсе не принял.
Десять лучших гонщиков 2019 года по версии руководителей команд Формулы-1
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 169 очков
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 146
3. Шарль Леклер («Феррари») – 124
4. Валттери Боттас («Мерседес») – 68
5. Себастьян Феттель («Феррари») – 58
6. Алекс Албон («Торо Россо»/«Ред Булл») – 57
7. Карлос Сайнс («Макларен») – 55
8. Даниэль Риккардо («Рено») – 49
9. Джордж Расселл («Уильямс») – 41
10. Ландо Норрис («Макларен») – 38