Хэмилтон стал пилотом года по версии руководителей команд Ф1 - Советский спорт
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12 декабря 2019 22:08Формула-1Шарафудинов Виктор

Хэмилтон стал пилотом года по версии руководителей команд Ф1

В голосовании не участвовали только представители «Феррари».

Официальный сайт Формулы-1 опубликовал результаты голосования руководителей команд, определявших лучшего пилота 2019 года.

Принцип опроса был похож на распределение очков в современной Ф1. Босс каждой команды составлял список из десяти человек. За первую позицию давалось 25 очков, за второе – 18, за третье – 15 и так далее.

В результате анонимного голосования на первом месте оказался победитель сезона 2019 года Льюис Хэмилтон. Шестикратный чемпиона мира на 23 балла опередил Макса Ферстаппена.

Стоит отметить, что руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто участия в конкурсе не принял.

Десять лучших гонщиков 2019 года по версии руководителей команд Формулы-1

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 169 очков

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 146

3. Шарль Леклер («Феррари») – 124

4. Валттери Боттас («Мерседес») – 68

5. Себастьян Феттель («Феррари») – 58

6. Алекс Албон («Торо Россо»/«Ред Булл») – 57

7. Карлос Сайнс («Макларен») – 55

8. Даниэль Риккардо («Рено») – 49

9. Джордж Расселл («Уильямс») – 41

10. Ландо Норрис («Макларен») – 38

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