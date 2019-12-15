Шарль Леклер: Надеюсь, «Феррари» продолжит прогрессировать в 2020 году

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги завершившегося сезона «Формулы-1».
«В целом, у нас получился немного странный сезон. Зимние тесты были многообещающими, но на первом же этапе мы испытывали трудности. После нам удался прогресс. Так что, в общем-то, сезон был положительным, за исключением Гран-при Австралии, - приводит слова Леклера GPblog. - В целом, в 2019 году мы хорошо прогрессировали. Надеюсь, что эта тенденция сохранится в следующем сезоне».
В прошедшем сезоне Леклер набрал 264 очка и занял четвертое место в зачете пилотов. Гонщик оказался позади Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса из «Мерседеса», а также Макса Ферстаппена из «Ред-Булла». При этом Леклер опередил своего напарника по команде Себастьяна Феттеля.
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