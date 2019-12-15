Шарль Леклер: Надеюсь, «Феррари» продолжит прогрессировать в 2020 году Гонщик провел первый сезон в составе итальянской команды.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги завершившегося сезона «Формулы-1».

«В целом, у нас получился немного странный сезон. Зимние тесты были многообещающими, но на первом же этапе мы испытывали трудности. После нам удался прогресс. Так что, в общем-то, сезон был положительным, за исключением Гран-при Австралии, - приводит слова Леклера GPblog. - В целом, в 2019 году мы хорошо прогрессировали. Надеюсь, что эта тенденция сохранится в следующем сезоне».

В прошедшем сезоне Леклер набрал 264 очка и занял четвертое место в зачете пилотов. Гонщик оказался позади Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса из «Мерседеса», а также Макса Ферстаппена из «Ред-Булла». При этом Леклер опередил своего напарника по команде Себастьяна Феттеля.

В активе монегаска две победы в сезоне 2019 года.