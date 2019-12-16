Макс Ферстаппен: Леклер никак не повлияет на то, стану я пилотом «Феррари» или нет Контракт голландца с «Ред Булл» действует до 2020 года.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что ему не стоит становиться партнером Шарля Леклера из «Феррари».

«Я хорошо с ним общаюсь, – приводит Ziggo Sport слова 22-летнего бельгийца. – Но он никак не может повлиять на то, стану я пилотом «Феррари» или нет. Хотя не думаю, что это произойдет. Двум потенциальным первым номерам не стоит быть рядом друг с другом».

Напомним, контракт Ферстаппена с «Ред Булл» истекает в 2020 году. В завершившемся сезоне он занял третье место в общем зачете пилотов, опередив обоих пилотов «Феррари» – Леклера и немца Себастьяна Феттеля.

Добавим, что контракт монегаска с итальянской командой рассчитан до 2022 года.