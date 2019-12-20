Макс Ферстаппен: С «Феррари» встречался только Льюис. «Мерседес»? Все возможно

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не стал исключать возможность перехода в «Мерседес» после 2020 года.
«Это только Льюис (Хэмилтон) встречался с «Феррари», – приводит Motorsport.com слова 22-летнего голландца. – Что же касается меня и «Мерседеса», то все возможно. Однако я сейчас особо не думаю об этом.
Полагаю, у нас в команде дела идут хорошо. И ключевым является то, что мы хотим побеждать вместе. Я доволен той поддержкой, которую дает мне «Ред Булл». Но конечно, я хотел бы одержать в 2019 году больше побед».
Напомним, контракт Ферстаппена с «Ред Булл» истекает в 2020 году. Также в следующем сезоне завершается контракт шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом». Не исключено, что британец перейдет в «Феррари», освободив голландцу место в немецкой команде.
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