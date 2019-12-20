Тото Вольфф: «Феррари»? Я бы лучше слетал на Марс Исполнительный директор «Мерседеса» примет решение о своем будущем в течение нескольких месяцев.

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Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о возможном переходе в «Феррари».

«Звучит неплохо, но я бы лучше слетал с Льюисом (Хэмилтоном) на Марс и посмотрел бы, может, там тоже можно что-нибудь выиграть, – приводит Motorsport.com слова Вольффа. – А если говорить серьезно, то в 2020 я хочу добиться успеха с «Мерседесом», а решение о дальнейшем будущем приму в ближайшие несколько месяцев».

Напомним, ранее сообщалось о том, что после окончания действующего контракта с «Мерседесом» в «Феррари» может перейти шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Отметим, что австриец работает в «Мерседесе» с 2013 года.