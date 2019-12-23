СМИ: «Феррари» продлила контракт с Леклером Предыдущее соглашение действовало до конца сезона-2022.

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Пилот «Феррари» Шарль Леклер продлил контракт с командой до 2024 года.

По информации Corriere della Sera, зарплата гонщика составит 9 миллионов евро в год, что в три раза больше его дохода по старому контракту.

Леклер провел в «Феррари» один сезон. По итогам сезона пилот набрал 264 очка и занял четвертое место в общем зачете. Леклер одержал две победы (в Бельгии и Италии) и шесть раз попал на подиум.