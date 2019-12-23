«Феррари» подтвердила подписание нового контракта с Леклером Новое соглашение монегаска рассчитано до 2024 года.

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Пилот «Феррари» Шарль Леклер продлил контракт с командой, сообщает официальный сайт скудерии. Новое соглашение 22-летнего монегаска рассчитано на пять лет.

Его прежний контракт был подписан еще во время работы Леклера с академией пилотов и истекал в конце 2022 года.

Напомним, Леклер дебютировал в «Феррари» в этом году после сезона, проведенного в «Заубере». В 21 гонке гонщик набрал 264 очка и занял четвертое место в общем зачете пилотов, опередив своего напарника по команде немца Себастьяна Феттеля. На счету Леклера две победы, два вторых места и шесть – третьих.

Добавим, что в 2016 году Леклер выиграл Гран-при 3, а в 2017 году – чемпионат Формулы-2.