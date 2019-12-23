Шарль Леклер: Выступление за «Феррари» стало для меня воплощением мечты - Советский спорт
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23 декабря 2019 17:27Формула-1Липкин Антон

Шарль Леклер: Выступление за «Феррари» стало для меня воплощением мечты

Монегаск продлил контракт со скудерией.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал подписание нового контракта с командой.

«Выступление за самую именитую команду Формулы-1 в этом году стало для меня воплощением мечты, – приводит слова 22-летнего монегаска официальный сайт команды. – Не могу дождаться более тесных отношений с командой после захватывающего сезона. Хочу увидеть, что принесет нам будущее, и с нетерпением жду следующий сезон».

Напомним, прежнее соглашение Леклера было рассчитано до 2022 года, а новый контракт будет действовать пять лет.

Леклер дебютировал в «Феррари» в этом году после сезона, проведенного в «Заубере». В 21 гонке гонщик набрал 264 очка и занял четвертое место в общем зачете пилотов, опередив своего напарника по команде немца Себастьяна Феттеля.

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