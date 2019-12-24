Кубица почти договорился о контракте с «Альфа Ромео» В сезоне-2019 поляк выступал за «Уильямс».

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Польский пилот Роберт Кубица и «Альфа Ромео» ведут переговоры о сотрудничестве в 2020 году. 35-летний гонщик, скорее всего, не сядет за руль болида в гоночных условиях, но ему предлагают должность пилота по развитию. В этом случае в его обязанности будет входить работа на симуляторе.

Как сообщает RaceFans, эту сделку лоббирует польская нефтеперерабатывающая компания Orlen, спонсирующая Кубицу. Польские нефтяники готовы заменить нефтегазового гиганта Shell, компанию, которая в данный момент является топливным партнером «Альфа Ромео». Вместе с тем, источник отмечает, что действующее соглашение «Альф Ромео» с «Феррари» на поставку силовых установок двигателя может подразумевать продолжение сотрудничества с Shell.

Кубица ранее пытался договориться о работе пилота по развитию с «Хаас» и «Рейсинг Пойнт». В сезоне-2019 поляк впервые за десять лет выступал в Формуле-1 и набрал для «Уильямс» единственное очко, финишировав десятым на Гран-при Германии.

«Альфа Ромео» в качестве основных пилотов заявила на чемпионат 2020 года финна Кими Райкконена и итальянца Антонио Джовинацци, которые выступали за швейцарскую команду и в прошлом сезоне.