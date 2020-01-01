Формула-1 представила логотипы юбилейного сезона (фото) В этом году Формуле-1 исполняется 70 лет.

В первый день 2020 года Формула-1 представила на своем официальном сайте новые логотипы, которые будут использоваться по ходу предстоящего сезона.

В этом году серия отмечает 70-летие, что и отражено на всех трех логотипах. За всю историю Формулы-1 33 гонщика становились чемпионами мира, 108 – выигрывали этапы. Всего же в гонках принимали участие 764 пилота из 150 команд.

Напомним, предстоящий сезон станет 71-м для Формулы-1. Впервые в году будет 22 этапа. По сравнению с предыдущим сезоном добавятся Гран-при Вьетнама (впервые в истории) и Гран-при Нидерландов (впервые с 1985 года). При этом не продлен контракт с организаторами Гран-при Германии.

Добавим, что сезон стартует 15 марта.