Кубица стал резервным пилотом «Альфа Ромео» Поляк провел прошлый сезон в «Уильямсе».

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«Альфа Ромео» объявила о том, что резервным пилотом команды на предстоящий сезон стал поляк Роберт Кубица.

35-летний Кубица вернулся в команду, в которой в 2006 году провел свой первый сезон в Формуле-1. Это произошло по итогам подписания контракта между «Альфа Ромео» и польской нефтяной компанией PKN Orlen, которая стала титульным спонсором команды.

Напомним, в 2019 году Кубица вернулся в Формулу-1 спустя девять лет и в 21 гонке за «Уильямс» набрал одно очко. Он выступал за «Заубер» (бывшее название «Альфа Ромео») в 2006-2009 годах и в сезоне-2008 на Гран-при Канады одержал свою единственную победу в карьере.

Призовыми пилотами «Альфа Ромео» останутся финн Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци. По итогам завершившего чемпионата команда заняла восьмое место в Кубке конструкторов.

Первый этап нового сезона – Гран-при Австралии – пройдет 15 марта.