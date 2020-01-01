Ландо Норрис: Иногда я заходил слишком далеко в плане шуток Британец провел свой первый сезон в Формуле-1.

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Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о том, как чувствовал себя в своем дебютном сезоне в Формуле-1.

«В некотором смысле я был слишком расслаблен и просто веселился, – приводит Motorsport.com слова 20-летнего британца. – А когда дело принимало серьезный оборот, я не сосредотачивался и не работал так, как следовало бы это делать. Думаю, я немного начал воспринимать все как должное.

Здорово, что в своем первом сезоне я смог получать удовольствие. Не было такого, что я пришел, и меня сразу окружили серьезные люди. В то же время, думаю, это помогло мне в работе и развитии как пилота. Возможно, иногда я заходил слишком далеко в плане шуток и не концентрировался так, как должен был это делать».

Отметим, что в 21 гонке Норрис набрал 49 очков и занял 11-е место в общем зачете пилотов. Его лучшими результатами стали два шестых места – на Гран-при Бахрейна и Гран-при Австрии.