Ферстаппен остается в «Ред Булле» до 2023 года Голландский гонщик продлил свой контракт с командой.

Сегодня «Ред Булл» объявил о продлении контракта с гонщиком Максом Ферстаппеном. Предыдущее соглашение истекало в конце сезона-2020, новый контракт будет действовать до 2023 года.

– Я очень рад продолжить сотрудничество с командой. В «Ред Булл» поверили в меня и дали возможность дебютировать в Формуле-1 – я очень благодарен за это. С годами отношения с командой становились всё прочнее, и мне очень приятно работать с людьми, которых переполняет страсть к гонкам и стремление добиваться результатов на трассе. За последние 12 месяцев мы добились прогресса, что придаёт мне мотивацию и уверенность в том, что мы можем побеждать вместе. Наша цель – вместе бороться за титул, – цитирует Ферстаппена F1news.ru.

22-летний Ферстаппен выступает в Формуле-1 с 2015 года. В качестве пилота «Ред Булл» Ферстаппен выиграл восемь этапов Гран-при, 31 раз попадал на подиум и набрал в общей сложности 948 очков.

В прошлом сезоне он трижды финишировал первым (в Германии, Бразилии и Австрии) и занял итоговое третье место в личном зачете (278 очков).