Хельмут Марко: Ферстаппен очень важен для «Хонды» Голландский пилот продлил контракт с «Ред Буллом».

Консультант «Ред Булла» Хельмут Марко прокомментировал продление контракта с голландским гонщиком Максом Ферстаппеном.

«Для «Хонды» это позитивный сигнал, - цитирует Auto Motor und Sport Марко. - Макс очень важен для наших японских партнеров. Им нравится его агрессивный стиль, его открытость. Всем нам нужно прогрессировать. Макс уже видел новую машину и ценит то, что сделано. Это было общее желание: продолжать сотрудничество».

Напомним, вчера было объявлено о продлении контракта Ферстаппена с «Ред Буллом» до 2023 года.

22-летний пилот выступает в «Формуле-1» с 2015 года. В качестве гонщика «Ред Булла» Ферстаппен выиграл восемь этапов Гран-при, 31 раз попадал на подиум и набрал в общей сложности 948 очков.

В прошлом сезоне он одержал три победы (в Германии, Бразилии и Австрии), набрал 278 очков и занял итоговое третье место в личном зачете.