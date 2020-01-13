Шарль Леклер: Феттель сильнее меня в гонках Монегаск опередил партнера по «Феррари» в общем зачете пилотов в прошлом сезоне.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о своем напарнике по команде немце Себастьяне Феттеле.

«После первых трех-четырех этапов я почувствовал, что моей слабой стороной были скорее квалификации, чем гонки, – приводит Motorsport.com слова 22-летнего монегаска. – Так что я сконцентрировался на квалификациях и сделал большой шаг вперед, начиная с Гран-при Франции.

Что касается гонок, то мне по-прежнему много над чем надо работать. У Себа огромный опыт, и он сильнее меня на данный момент. Поэтому зимой я больше сосредоточен над тем, чтобы улучшить гоночный темп».

Напомним, в своем дебютном сезоне в «Феррари» Леклер одержал две победы. При этом у него было семь поул-позишн, что стало лучшим результатом прошедшего чемпионата.

В общем зачете пилотов Леклер набрал 264 очка и занял четвертое место, опередив на 24 очка Феттеля. Сезон 2020 года стартует 15 марта.