Шарль Леклер: Феттель сильнее меня в гонках - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 января 2020 16:29Формула-1Липкин Антон

Шарль Леклер: Феттель сильнее меня в гонках

Монегаск опередил партнера по «Феррари» в общем зачете пилотов в прошлом сезоне.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о своем напарнике по команде немце Себастьяне Феттеле.

«После первых трех-четырех этапов я почувствовал, что моей слабой стороной были скорее квалификации, чем гонки, – приводит Motorsport.com слова 22-летнего монегаска. – Так что я сконцентрировался на квалификациях и сделал большой шаг вперед, начиная с Гран-при Франции.

Что касается гонок, то мне по-прежнему много над чем надо работать. У Себа огромный опыт, и он сильнее меня на данный момент. Поэтому зимой я больше сосредоточен над тем, чтобы улучшить гоночный темп».

Напомним, в своем дебютном сезоне в «Феррари» Леклер одержал две победы. При этом у него было семь поул-позишн, что стало лучшим результатом прошедшего чемпионата.

В общем зачете пилотов Леклер набрал 264 очка и занял четвертое место, опередив на 24 очка Феттеля. Сезон 2020 года стартует 15 марта.

В «Нью-Джерси» снова революция. Уволен генменеджер клуба Отправлен в отставку человек, выписавший Никите Гусеву 9 миллионов долларов за два сезона 13.01.2020 14:00 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Шеро уволен с поста генменеджера «Нью-Джерси» Юбердо стал лучшим бомбардиром в истории «Флориды» Стивен Стэмкос: Выиграть 10 раз подряд - это прекрасный результат для «Тампы»
Магомед Исмаилов: Александр Емельяненко сейчас сильнее Федора Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о предстоящем поединке с Александром Емельяненко. 29.12.2019 02:45 ММА Усачев Владислав
А ведь Загитова вполне могла бы попасть на ЧЕ. ФФККР утвердила состав сборной Названы имена фигуристов, которые будут представлять Россию на чемпионате Европы в Австрии 22-25 января. 29.12.2019 13:00 Фигурное катание Тигай Лев
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Андрей Чесноков: Возможно, к середине года Медведев станет первой ракеткой мира Медведев вернулся на 4-е место в рейтинге ATP, Рублев снова в топ-20 Андрей Рублев: Надеюсь, победа в Дохе придаст мне уверенности
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай
Жизнь кипит, а результат – тот же. Сборная России в начале этого и прошлого сезонов Подводим итог выступления наших биатлонистов в первой трети Кубка мира-2019/20 и сравниваем показатели команды с тем, что было год назад. 02.01.2020 22:00 Биатлон Тигай Лев
Возвращение в Pride. Емельяненко подерется с Джексоном Российский тяжеловес Федор Емельяненко 28 декабря в Японии проведет бой против американца Куинтона Джексона в рамках турнира Bellator. 28.12.2019 17:00 ММА Усачев Владислав
Растворились в тумане. Россиянки провалили спринт в Оберхофе В первой гонке 2020 года лишь одна наша девушка сумела пробиться в топ-20. Светлана Миронова с двумя промахами стала 19-й в спринте. 09.01.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Лучший боксер, бой и нокаут. Все герои бокса в прошедшем году «Советский спорт» подвел итоги бокса в 2019 году и называет имена главных героев предыдущих 12 месяцев. 07.01.2020 12:30 Бокс Усачев Владислав
Новости
17:55 Футбол Григорчук покинул «Астану»
17:42 Теннис Андрей Чесноков: Возможно, к середине года Медведев станет первой ракеткой мира
17:27 Волейбол Стали известны соперники мужской и женской сборных России на Олимпиаде в Токио
17:04 Футбол Дмитрий Селюк: Гогуа полностью восстановился от травмы
16:58 Хоккей Игорь Бобков: Закономерно, что «Амур» повел, игра шла до гола
16:53 Хоккей «Сибирь» победила «Куньлунь», уступая 0:3 по ходу встречи
16:51 Хоккей КХЛ дисквалифицировала Панина на четыре матча, Плотникова – на два
16:38 Футбол Хосеп Гвардиола – о возможной отставке Вальверде: Мне жаль его, он не заслуживает этого
16:36 Футбол Форвард «Фламенго» может перейти в «Барселону»
16:29 Формула-1 Шарль Леклер: Феттель сильнее меня в гонках
16:21 Фигурное катание Хавронина и Чиризано завоевали золото в танцах на льду, Тютюнина и Шустицкий – серебро
16:15 Хоккей Александр Гулявцев: На буллитах не хватило хладнокровия, а может быть, и мастерства
16:04 Футбол Галимов вернулся в «Урал»
16:04 Хоккей Боб Хартли: Бобков был нашим лучшим игроком в матче с «Амуром»
15:48 Футбол Гарет Саутгейт: Перед Евро Англия больше внимания уделит игре в обороне
15:42 Футбол Неймар – о четырех форвардах в матче с «Монако»: Мы забили три гола – все сработало здорово
15:34 Футбол Серхио Рамос: Всегда бью четвертым в серии пенальти из-за суеверия
15:30 Футбол Демирал получил травму крестообразной связки и мениска
15:19 Футбол Неймар: Переход в «ПСЖ» – один из лучших эпизодов в моей карьере
15:18 Гандбол Член исполкома ФГР Сергей Приголовкин: Сомневаюсь, что Россия обыграет Исландию
В Хабаровском крае с прошлого года не могут найти мужчину
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Бывшему начальнику угрозыска Приморья дали реальный срок
Стало известно имя победителя в номинации «Человек года в Белгородской области»
Губернатор Нижегородской области заявил о возобновлении продажи билетов на «Стриж»
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика