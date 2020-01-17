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Льюис Хэмилтон: В этом году я выйду на новый небывалый уровень - Советский спорт
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17 января 2020 18:39Формула-1Шарафудинов Виктор

Льюис Хэмилтон: В этом году я выйду на новый небывалый уровень

Шестикратному чемпиону мира не хватает лишь одного титула, чтобы повторить рекорд Шумахера.

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон обещает провести сезон 2020 года еще лучше, чем предыдущий. Вот, что Льюис написал у себя в Instagram, опубликовав фото своего дома:

«Я никогда не мог и мечтать о таком доме, какой у меня есть сейчас. Каждый день я благодарю Бога за то, что он дал мне такую семью, с помощью которой мне удалось стать человеком, способным чего-то добиваться. У себя дома я нахожусь в мире с самим собой, могу сосредоточиться и готовить мой разум и тело к новому сезону. В этом году я буду машиной и выйду на новый небывалый уровень. Сейте позитив и любовь, где бы вы ни были».

Хэмилтон становился чемпионом мира в 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах. До повторения рекорда немецкого пилота Михаэля Шумахера 35-летнему британцу не хватает всего одного титула.

В прошлом сезоне Льюис выиграл 11 гонок из 21 и в итоге опередил в личном зачете своего напарника Валттери Боттаса на 87 очков.

Первая гонка сезона-2020 Гран-при Австралии состоится 15 марта.

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