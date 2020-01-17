Льюис Хэмилтон: В этом году я выйду на новый небывалый уровень

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон обещает провести сезон 2020 года еще лучше, чем предыдущий. Вот, что Льюис написал у себя в Instagram, опубликовав фото своего дома:
«Я никогда не мог и мечтать о таком доме, какой у меня есть сейчас. Каждый день я благодарю Бога за то, что он дал мне такую семью, с помощью которой мне удалось стать человеком, способным чего-то добиваться. У себя дома я нахожусь в мире с самим собой, могу сосредоточиться и готовить мой разум и тело к новому сезону. В этом году я буду машиной и выйду на новый небывалый уровень. Сейте позитив и любовь, где бы вы ни были».
Хэмилтон становился чемпионом мира в 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах. До повторения рекорда немецкого пилота Михаэля Шумахера 35-летнему британцу не хватает всего одного титула.
В прошлом сезоне Льюис выиграл 11 гонок из 21 и в итоге опередил в личном зачете своего напарника Валттери Боттаса на 87 очков.
Первая гонка сезона-2020 Гран-при Австралии состоится 15 марта.
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