Хэмилтон пока не может договориться с «Мерседесом» о продлении контракта Британец хочет зарплату в 66 миллионов долларов, команда готова платить не больше 50 миллионов.

Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон ведет переговоры о продлении контракта с «Мерседесом», сообщает La Gazzetta dello Sport.

При этом пока стороны не могут согласовать финансовую сторону сделки. 35-летний британец рассчитывает на двухлетний контракт с зарплатой в 66 миллионов долларов, тогда как команда готова платить гонщику не более 50 миллионов.

Напомним, нынешнее соглашение пилота рассчитано еще на один сезон, который стартует 15 марта в Австралии. В конце ноября прошлого года сообщалось о том, что Хэмилтон дважды встречался с президентом «Феррари» Джоном Элканном для обсуждения своего будущего в Формуле-1.

Хэмилтон выступает за «Мерседес» с 2013 года и за предыдущие шесть сезонов пять раз становился чемпионом мира. До этого он выигрывал чемпионат в 2008 году в составе «Макларена».