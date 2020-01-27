Жан Тодт: Леклер заслуживает стать чемпионом мира Пилот «Феррари» занял четвертое место в общем зачете в прошлом году.

Глава ФИА Жан Тодт высказался о перспективах пилота «Феррари» Шарля Леклера стать чемпионом мира.

«Я желаю ему стать чемпионом мира, он этого заслуживает, – приводит Motorsport.com слова француза. – Но все будет зависеть от машины.

Мне кажется, завоевание титула зависит от болида на 80 процентов и от пилота еще на 20 процентов. Эти 20 процентов у Шарля уже есть».

Отметим, что в своем первом сезоне в «Феррари» 22-летний монегаск занял четвертое место в общем зачете, опередив своего партнера по команде Себастьяна Феттеля.

Новый сезон стартует 15 марта, когда состоится гонка Гран-при Австралии.