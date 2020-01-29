В «Феррари» запустили двигатель на болиде 2020 года (видео) Об этом сообщает пресс-служба команды.

Сегодня, 29 января «Феррари» запустила двигатель на машине 2020 года. Соответствующий видеоролик представлен в официальном Твиттере команды. Добавим, что официальная презентация автомобиля для сезона-2020 состоится 20 февраля. 𝗩𝗢𝗟𝗨𝗠𝗘 𝗨𝗣 🔊



Get ready to hear our 2020 car roar into life 🤩 https://t.co/fcZh3qEtK1#essereFerrari 🔴 #Seb5 #Charles16 pic.twitter.com/mtX3mMyC6G — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) January 29, 2020