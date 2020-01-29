В «Феррари» запустили двигатель на болиде 2020 года (видео)

Сегодня, 29 января «Феррари» запустила двигатель на машине 2020 года. Соответствующий видеоролик представлен в официальном Твиттере команды.
Добавим, что официальная презентация автомобиля для сезона-2020 состоится 20 февраля.
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