Марко – о Феттеле: Не могу представить, что за «Ред Булл» будут выступать два пилота на букву Ф

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал возможное возвращение в команду немца Себастьяна Феттеля.
«Учитывая продление Макса (Ферстаппена), я не могу представить, что за нас будут выступать два пилота на букву Ф, – приводит Motorsport.com слова Марко. – В финансовом плане это было бы очень сложно».
Напомним, в январе «Ред Булл» объявил о продлении контракта с голландцем Максом Ферстаппеном, который в прошлом сезоне занял третье место в общем зачете пилотов. Его соглашение рассчитано до 2023 года.
Феттель провел в «Ред Булл» шесть сезонов (2009-2014) и стал в составе команды четырехкратным чемпионом мира. Контракт 32-летнего немца с «Феррари» действует еще один сезон, который стартует 15 марта.
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