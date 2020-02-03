Марко – о Феттеле: Не могу представить, что за «Ред Булл» будут выступать два пилота на букву Ф Контракт немца с «Феррари» истекает в конце года.

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал возможное возвращение в команду немца Себастьяна Феттеля.

«Учитывая продление Макса (Ферстаппена), я не могу представить, что за нас будут выступать два пилота на букву Ф, – приводит Motorsport.com слова Марко. – В финансовом плане это было бы очень сложно».

Напомним, в январе «Ред Булл» объявил о продлении контракта с голландцем Максом Ферстаппеном, который в прошлом сезоне занял третье место в общем зачете пилотов. Его соглашение рассчитано до 2023 года.

Феттель провел в «Ред Булл» шесть сезонов (2009-2014) и стал в составе команды четырехкратным чемпионом мира. Контракт 32-летнего немца с «Феррари» действует еще один сезон, который стартует 15 марта.