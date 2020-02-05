Вольфф опроверг слухи о скором уходе «Мерседеса» из Формулы-1

Исполнительный директор команды Формулы-1 «Мерседес» и всего автоспортивного подразделения компании Mercedes-Benz Тотто Вольфф опроверг слухи о скором уходе немецкого концерна из королевских гонок.
«Мерседес» точно выступит в сезоне-2021, – заявил Вольфф в интервью журналу Auto, Motor und Sport. – Формула-1 для нас не потеряла смысл.
Что касается переговоров с Льюисом Хэмилтоном о сезоне-2021, то мы встречались в последний раз на рождественской вечеринке и поговорили немного о будущем. С тех пор общались только по WhatsApp. После 10 месяцев тяжелой совместной работы очень важно отдохнуть и от работы, и друг от друга. Поэтому мы решили оставить друг друга в покое на декабрь и январь. Когда начнем подготовку к новому сезону, тогда сядем и поговорим».
Презентация новых болидов «Мерседеса» назначена на 14 февраля. Пять дней спустя в Барселоне начнутся тесты. Первый Гран-при нового чемпионата состоится в австралийском Мельбурне 15 марта.
В сезоне-2019 «Мерседес» в шестой раз подряд выиграл Кубок конструкторов, чего раньше не совершала ни одна команда за всю историю Формулы-1. Хэмилтон в шестой раз стал чемпионом мира.
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