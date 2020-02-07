Мазепин перебрался в команду Hitech Grand Prix Об этом сообщает пресс-служба организации.

Россиянин Никита Мазепин стал гонщиком Hitech Grand Prix. Отметим, что следующий сезон эта команда в проведет в Формуле-2.

В 2019 году 20-летний уроженец Москвы выступал за ART Grand Prix и 18-е место в общем зачете.

Добавим, что напарником россиянина стал итальянец Лука Гиотто, который пять раз выигрывал Формулу-2.