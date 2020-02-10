«Мерседес» представил новую ливрею машины на 2020 год Пресс-служба «Мерседес» показала новую ливрею машины Формулы-1, в которых будут выступать гонщики команды Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.

Отмечается, что новая модель будет автомобиля будет представлена 14 февраля. Также было объявлено о подписании пятилетнего соглашения с химической компанией Ineos.

В последних шести сезонах «Мерседес» шесть раз побеждал в Кубке конструкторов, а его гонщики неизменно становились чемпионами мира. Пять раз побеждал британец Льюис Хэмилтон (2014-2015, 2017-2019) и однажды немец Нико Росберг (2016).