«Мерседес» представил новую ливрею машины на 2020 год

Отмечается, что новая модель будет автомобиля будет представлена 14 февраля. Также было объявлено о подписании пятилетнего соглашения с химической компанией Ineos.
В последних шести сезонах «Мерседес» шесть раз побеждал в Кубке конструкторов, а его гонщики неизменно становились чемпионами мира. Пять раз побеждал британец Льюис Хэмилтон (2014-2015, 2017-2019) и однажды немец Нико Росберг (2016).
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