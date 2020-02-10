Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /html/sovsport.ru/www/templates/sovsport/obj/material.php on line 73
«Мерседес» представил новую ливрею машины на 2020 год - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 февраля 2020 16:17Формула-1Корегин Владислав

«Мерседес» представил новую ливрею машины на 2020 год

Пресс-служба «Мерседес» показала новую ливрею машины Формулы-1, в которых будут выступать гонщики команды Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.

Отмечается, что новая модель будет автомобиля будет представлена 14 февраля. Также было объявлено о подписании пятилетнего соглашения с химической компанией Ineos.

В последних шести сезонах «Мерседес» шесть раз побеждал в Кубке конструкторов, а его гонщики неизменно становились чемпионами мира. Пять раз побеждал британец Льюис Хэмилтон (2014-2015, 2017-2019) и однажды немец Нико Росберг (2016).

Джонс, Шевченко, Молдавский, Тухугов – в феврале. Главные бои месяца в ММА Джон Джонс и Валентина Шевченко будут защищать свои пояса в UFC, лига АСА проведет свой первый турнир в 2020 году, а россиянин Валентин Молдавский подерется с американцем, который нокаутировал Сергея Харитонова. 31.01.2020 11:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Олег Тактаров: Джонс доминировал в последних раундах с Рейесом Джон Джонс: Готов поставить деньги на победу Хабиба в реванше с Конором Комментатор UFC: Рейес провел невероятный бой. Судьи проявили неуважение
Шестеркин едва не оформил первый «сухарь». «Рейнджерс» победили (видео) Очередной игровой день НХЛ включал в себя пять матчей. 10.02.2020 07:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Чемпионы мира по «отмазкам». Топ-5 оправданий спортсменов, попавшихся на допинге  В качестве доказательств – пары марихуаны, кокаиновый поцелуй, мясо кабана и другие нелепости. И все это сработало! 28.01.2020 23:00 Бокс Иванова Дарья
Сергей Шахрай: Рискну предположить – у девочек победит Щербакова Обозреватель «Советского спорта» – о победе Алиева, блестящем выступлении наших пар и наших девушек на ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 25.01.2020 16:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
В январе РУСАДА проверило на допинг восемь фигуристов Алена Леонова: Я думаю, что Трусова просто устала морально, ей надо выдохнуть Дмитрий Алиев: В детстве я совмещал два вида спорта – лыжи и фигурное катание
«Такие матчи хочется забыть». Федерер проиграл Джоковичу Новак Джокович уверенно победил Роджера Федерера, в финале женского турнира сыграют София Кенин и Гарбина Мугуруса. «Советский спорт» – об итогах четверга на Australian Open. 30.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай
Как выбирали Прядкина и почему Шомуродов подорожал на 333%. Анонс свежего «ССФ» Во вторник, 11 февраля появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы. 10.02.2020 14:00 Футбол Анисимов Вадим
2:5 – минус три опять. Сборная России вчистую проиграла шведам Наш «детский сад» наступил на старые грабли, дали сопернику убежать в отрыв. Догнать же не получилось. 08.02.2020 21:21 Хоккей Домрачев Владислав
Ибра примерил шкуру Лидхольма Очередное миланское дерби разбилось на две части: до перерыва на поле царил суперветеран красно-черных Златан Ибрагимович, после - вся команда черно-синих, которые вместе со сверхволевой победой забрали себе лидерство в серии А. 10.02.2020 16:31 Футбол Безъязычный Алексей
Федерер выстоял в битве с Теннисом. Роджер отыграл семь матчболов и победил Сандгрена Американец с самым теннисным именем из всех возможных семь раз был в шаге от победы над Роджером Федерором. Но все же уступил маэстро в пяти сетах. 28.01.2020 21:00 Теннис Иванова Дарья
Все голы выходных в АПЛ (видео) В трех матчах команды забили девять мячей. 10.02.2020 15:00 Футбол Липкин Антон
Новости
17:35 Футбол Мане вернулся в общую группу «Ливерпуля» после травмы
17:27 Бокс Бой между Усиком и Чисорой перенесен с марта на май
17:17 Футбол Агент Прийовича: У моего клиента действующий контракт с «Аль-Иттихадом»
17:07 Футбол Рашид Рахимов: Командная компактность «Ростова» сохраняется намного лучше, чем в «Спартаке»
16:55 Футбол Месси установил новый рекорд чемпионата Испании по количеству игр в стартовом составе
16:41 Футбол Евгений Ловчев: Думаю, что до конца сезона Соболев забьет шесть голов
16:26 Футбол Сергей Семак: Не думаю, что есть сложности с подписанием нового контракта Дзюбы с «Зенитом»
16:17 Формула-1 «Мерседес» представил новую ливрею машины на 2020 год
16:07 Футбол СПАЛ уволил Семпличи и назначил Ди Бьяджо
15:53 Футбол Сергей Семак: Мой новый контракт с «Зенитом» еще не обсуждался
15:44 ММА Олег Тактаров: Джонс доминировал в последних раундах с Рейесом
15:35 Футбол Куртуа – лучший игрок чемпионата Испании в январе
15:23 Футбол Серб Прийович может заменить Смолова в «Локомотиве»
15:07 Биатлон Владимир Драчев: Мы находимся в постоянном контакте с биатлонистками по допинговым делам в CAS
14:54 Фигурное катание Стал известен состав сборной России на юниорский чемпионат мира в Эстонии
14:45 Футбол Видич станет новым генеральным директором «Црвены Звезды»
14:29 Футбол Форвард «Борнмута» Кинг: Переход в «МЮ» был бы моей мечтой, ставшей явью
14:17 Футбол Леонардо: Я не понимаю, как можно называть Мбаппе разбалованным ребенком
14:03 Футбол «Интер» подпишет Вивиано из-за травмы Хандановича
13:47 Биатлон Владимир Драчев: С каждым приездом рабочей группы по восстановлению наши долги увеличиваются
"Не вырвало - и слава Богу!" Почему наши дети не хотят обедать в школах
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
Выжать максимум: закрывающийся Ижтрейдинг распродает тележки
Капремонт по новым расценкам. Разбираем, как омичей готовят к повышению взносов
Жителям Карелии с детьми проиндексировали размеры госпособий
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика