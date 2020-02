Даниил Квят – о белом комбинезоне «Альфа Таури»: Придется помучиться со стиркой

- Для меня это тоже новинка, я впервые вижу машину вживую. Выглядит круто! Ну и комбинезон отличный, такой белый, элегантный. Придется помучиться со стиркой, но это не проблема, по крайней мере не моя, я этим не занимаюсь.

Что касается меня, то уверяю вас, машина не только красивая, но и быстрая. Достаточно ли быстрая? Ответы на этот вопрос мы начнем получать уже на тестах в Барселоне, - передает слова Квята motorsport.com со ссылкой на пресс-службу «Формулы-1».

There are some new Alphas in town 😎 ⁣🤙 ⁣#F1 #AlphaTauriF1 pic.twitter.com/tz1dwzeOSe