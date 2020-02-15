Даниил Квят – о белом комбинезоне «Альфа Таури»: Придется помучиться со стиркой - Советский спорт
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15 февраля 2020 22:43Формула-1

Даниил Квят – о белом комбинезоне «Альфа Таури»: Придется помучиться со стиркой

Российский пилот Даниил Квят сообщил, что «Альфа Таури» сделала не только красивый, но и быстрый болид.

- Для меня это тоже новинка, я впервые вижу машину вживую. Выглядит круто! Ну и комбинезон отличный, такой белый, элегантный. Придется помучиться со стиркой, но это не проблема, по крайней мере не моя, я этим не занимаюсь.

Что касается меня, то уверяю вас, машина не только красивая, но и быстрая. Достаточно ли быстрая? Ответы на этот вопрос мы начнем получать уже на тестах в Барселоне, - передает слова Квята motorsport.com со ссылкой на пресс-службу «Формулы-1».

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